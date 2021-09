Enquete ContilNet para Governo do Acre é lembrada na Aleac; liderando, Jenilson comenta

A enquete do ContilNet, que questiona os internautas sobre a intenção de voto ao Governo do Acre nas eleições do próximo ano, foi lembrada na sessão desta quarta-feira (15) pelo deputado Fagner Calegário (Podemos), que parabenizou o colega de parlamento, Jenilson Leite (PSB), que lidera a enquete.

“Quero parabenizar o deputado Jenilson Leite, nosso vice-presidente da Casa, pelo resultado na enquete do ContilNet. Parabéns deputado, isso mostra que o trabalho que o senhor vem fazendo no parlamento e pelo Estado está sendo recompensado”, disse.

A enquete lançada nesta terça-feira (14) mobilizou grande participação popular e até a noite desta quarta, o deputado e médico infectologista Jenilson Leite lidera com quase 29%, estando a frente do atual governador Gladson Cameli (Progressistas) que tem 23,57% e de Jorge Viana (PT), que angariou 23,14% dos votos.

À reportagem, o socialista agradeceu à população que tem acreditado em seu nome e manifestado o apoio. “Eu queria agradecer as pessoas que estão interagindo e votando, colocando nosso nome como o mais votado. A gente tem andado muito, feito um trabalho lá na Assembleia Legislativa e por mais que muitos achem que não, as pessoas já começam a observar e se manifestar, então para mim é uma alegria por enquanto estar liderando esta enquete”, enfatizou o pré-candidato ao Governo.

A enquete continua, e você o ContilNet quer saber: em quem você votaria para assumir o Governo do Acre nas Eleições 2022?

Vote clicando AQUI.