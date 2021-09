Estrelão está a um empate do título do returno do Acreanão

Um empate nesta quinta-feira (30) contra o Imperador Galvez bastará para o Rio Branco conquistar o título do returno do Campeonato Acreano 2021. O duelo ocorre a partir das 18h, no estádio Florestão.

O Rio Branco chega para o duelo decisivo embalado pela vitória espetacular do último final de semana sobre o Atlético Acreano por 4 a 3.

O triunfo diante do time celeste serviu de combustível para a equipe nesta reta final de competição e ainda colocou o clube na ponta da tabela de classificação com seis pontos ganhos em dois jogos disputados.

Humaitá e Atlético-AC aparecem dividindo a segunda colocação, cada um com três pontos, mas ainda com chances remotas de conquistar o returno. Já o Imperador Galvez chega para a última rodada do returno eliminado e com pontuação zerada.

Estrelão terá apenas um desfalque

Com apenas a baixa do lateral direito Cássio, expulso do banco de reservas na vitória sobre o Galo Carijó, o técnico Marcelo Brás comandou na tarde desta quarta-feira (29), no CT do José de Melo, um trabalho de bolas paradas. A ideia do treinador será escalar a mesma equipe que iniciou a partida contra o Atlético-AC: Elvis; Peu, Uberaba, Martony e Rogério; Jackson, Mamude e Gabriel Ceará; Caíque, Índio e Wanderson.

Na busca do terceiro triunfo na disputa do returno e o título da segunda parte do Campeonato Acreano, assim como garantir calendário em competições nacionais para a temporada 2022, a ordem no Estrelão será jogar com intensidade para superar o Imperador Galvez.

Com o adversário fora da disputa do título e apenas cumprindo tabela, a responsabilidade de somar pontos na partida será do Rio Branco, assim com o técnico Marcelo Brás reforçando aos seus jogadores foco total na partida.

Galvez terá baixas e reforços

Fora da corrida pelo título do Campeonato Acreano 2021, o Imperador Galvez busca fechar a competição de forma honrosa contra o Rio Branco. O técnico Célio Ivan para a partida poderá contar com o retorno do zagueiro Jô, assim como do meia Mateus Esquerdinha, após a dupla cumprir suspensão automática. Os atacantes Alesson e Wanderson Jordão serão baixas certas. O primeiro, expulso na derrota para o Humaitá e o segundo com vínculo com o clube imperialista finalizado e anunciado como reforço da base do EC Bahia.

O técnico Célio Ivan, após a derrota para o Humaitá fez uma avaliação do desempenho da equipe para a reportagem da rádio EcoAcre FM 106.5. Segundo ele, sua equipe pecou muito nas finalizações, não somente contra o Tourão, mas também em diversos jogos da temporada. O comandante imperialista criticou ainda o trabalho realizado pelo árbitro Antônio Marivaldo e aproveitou para falar da sequência prejudicial de jogos realizada pelo clube imperialista e também das dificuldades orçamentárias da agremiação.