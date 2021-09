Estudantes receberão auxílio de R$1.000 durante a pandemia; Saiba como

Um novo auxílio no valor de R$ 1 mil será disponibilizado pelo governo do estado de São Paulo. O foco da medida são alunos da rede pública de ensino em situação de vulnerabilidade. Para receber a ajuda, os estudantes devem se manter na escola durante a pandemia da Covid-19.

De acordo com informações divulgadas pelo governo do estado, o valor total não será repassado de uma só vez, mas de forma gradual, no pagamento de até três parcelas. O benefício será pago aos alunos que conseguirem obter uma frequência escolar de mais de 80% e aumentarem o nível de participação nas aulas.

O intuito do benefício é auxiliar financeiramente os estudantes que possuem mais dificuldade em manter as idas ao colégio neste período de crise sanitária. Os recursos do programa vão ajudar de alguma maneira os alunos inseridos nas camadas mais pobres da sociedade, onde o processo de manutenção da escolaridade é sempre mais complicado.

A projeção do governo de São Paulo é de que cerca de 300 mil jovens consigam ser inseridos no programa. O empenho do projeto serão os estudantes que estão cursando o ensino médio. Uma das regras de participação do programa inclui estar com matrícula devidamente ativa em escolas da rede estadual de ensino.

Como participar

As inscrições para o programa foram prorrogadas e estarão disponíveis até a próxima sexta-feira, 17 de setembro, pelo site Bolsa do Povo. Poderão enviar a solicitação todos os alunos regularmente matriculados no ensino médio e na 9ª série do ensino fundamental da rede estadual de ensino. Além disso, os estudantes também devem ser inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Lembrando que o Bolsa do Povo Educação é um programa de transferência de renda do governo do estado de São Paulo, em parceria com a Seduc-SP, que tem como missão assegurar o vínculo das famílias mais carentes com as escolas e o ambiente de ensino e aprendizado.