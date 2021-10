Faça com muita fé a oração para atrair dinheiro

Muitas pessoas reclamam por não ter um trabalho e não ganhar o suficiente para ‘sobreviver’. Porém, há um grande número de pessoas que possuem uma renda financeira boa, proveniente de seu trabalho, negócios ou aposentadoria, mas que sempre reclamam que o dinheiro demora para vir ou que, quando vem, some da conta bancária ou mãos.

Nos casos acima, mesmo sendo dois grupos distintos, eu vejo um ponto comum entre eles. Por mais que gostem de dinheiro ou corram atrás dele, eles têm um grande bloqueio mental com riquezas e abundância, pois estão sempre com problemas financeiros.

Nossa prosperidade está intimamente ligada à nossa mentalidade. Quem pensa que é rico acaba ficando rico e quem gosta de dinheiro e riquezas, irá atrair dinheiro e riquezas.

As pessoas possuem conceitos ou padrões mentais errados sobre prosperidade, riquezas e uso do dinheiro. Estes padrões negativos só servem para afastar oportunidades. Mas afinal, o que seriam estes padrões? Confira a seguir alguns pensamentos que prejudicam a prosperidade:

– Correr atrás do dinheiro

– Dinheiro faz mal

– Dinheiro é pecado

– O céu é dos pobres

– Dinheiro não traz felicidade

– Sou pobre, mas sou feliz

– Dinheiro só traz problemas

Com estes pensamentos e palavras, com certeza estamos falando para o universo que não queremos ter dinheiro e não queremos ser prósperos.

Como mudar isto? Mudando a mente, pensamentos e vibrações. Afinal, o monge faz o hábito e temos que limpar nossa mente dos maus pensamentos.

Para ajudar neste processo, coloco abaixo a Oração do Enriquecimento e um Decreto de Prosperidade para fazer todos os dias. Irá ajudar a mudar seus pensamentos e, com o tempo, seus hábitos.

Oração do enriquecimento

Ó Deus criador deste imenso universo estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. E que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte para que tudo que eu tocar venha prosperar e até o que era para dar errado passe a dar certo! Tu és o dono do ouro e da prata, então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer um abençoado e de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer, porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste instante o dinheiro virá em todas as direçõ es e em avalanches de abundâncias. A partir de agora, o meu destino está selado porque sou filho do Deus que criou todas as riquezas do mundo e vou me tornar muito rico. Me dê, ó Pai Celestial, o espírito da sorte para que eu venha acertar em cheio os seis números da Mega-Sena porque para o Senhor tudo é possível! Então, me torne o novo ganhador da Mega-Sena pelo teu poder pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida. É o que eu te peço e determino que irá acontecer, em nome de Jesus Cristo. Amém.

Decreto da Prosperidade

Estou em processo para atrair tudo o que preciso fazer, saber ou ter para atrair minha situação financeira ideal.

Adoro saber que a minha situação financeira ideal me permite ter e curtir tudo aquilo de que preciso e tudo o que desejo para trazer mais alegria e liberdade à minha vida.

A abundância é um sentimento e adoro me sentir cercado por ele.Adoro ver minhas contas pagas com alegria, tendo consciência de que esta cobrança representa uma troca e que o dinheiro está sendo usado para honrar essa troca.

Fico entusiasmado só de pensar num fluxo constante de dinheiro chegando até mim de fontes conhecidas e desconhecidas.

Adoro saber que a minha situação financeira ideal me traz conforto e a certeza de que posso viajar para onde quiser, comprar onde quiser e ter o que quiser que me faça sentir ótimo.

Cada vez mais ganho presentes, prêmios, dinheiro extra de fontes conhecidas e desconhecidas.

Adoro a ideia de empregar dinheiro em excelentes investimentos.

“A lei da atração está se expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para que meu desejo se realize”. (Michael J. Losier)