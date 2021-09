Fãs comemoram amizade entre Rose Miriam e Zilu Godoi

Depois de tudo o que Rose Miriam e Zilu Godoi passaram, dá para entender bem porque as duas são amigas. A viúva de Gugu Liberato e a ex-mulher de Zezé Di Camargo tem a mais nova amizade no mundo dos famosos e os fãs delas estão adorando essa parceria.

Na última terça-feira (7), a Rose Miriam deu uma festa para celebrar seu aniversário de 58 anos. Além dos filhos e da família da médica, quem também esteve por lá foi Zilu Godoi. Assim como a mãe de Marina e Sofia Liberato, a socialite também mora nos Estados Unidos e fez até uma publicação no Instagram em homenagem à amiga.

“O dia foi mais que especial, pois, além de brindarmos sua vida, pudemos desfrutar da sua presença e vivenciar sua alegria. Parabéns, minha amiga amada. Desejo que Deus te abençoe ricamente todos os dias”, escreveu Zilu na legenda de uma foto com a médica. “Querida amiga, fiquei muito feliz em ter você comigo na comemoração do meu aniversário. Que Deus, na sua infinita bondade, te proteja todos os dias da sua vida”, Rose Miriam comentou.

Os fãs também aproveitaram os comentários para comemorar a amizade entre elas. “Duas mulheres guerreiras. Sou fã das duas. Que Deus abençoe sempre vocês”, escreveu um seguidor. “Duas mulheres incríveis”, concordou uma internauta. “Duas divas lindas”, completou uma terceira.

De acordo com o jornal Extra, elas estão amigas agora, mas já se conhecem muito antes de irem viver na Flórida. As duas já se encontraram em bastidores de shows do Zezé Di Camargo e Luciano e das gravações dos programas de Gugu. Porém, teriam se aproximado com amigas em comum dos Estados Unidos.

O que teria fortalecido ainda mais essa amizade é o fato de terem histórias parecidas. Rose Miriam vive em uma batalha judicial para ser reconhecida como viúva de Gugu e ter direito à herança deixada pelo apresentador. A médica enfrenta na Justiça a cunhada Aparecida Liberato e o próprio Filho João Augusto.

Com Zilu Godoi a situação foi semelhante. Após se separar de Zezé Di Camargo, a socialite também entrou em uma longa disputa judicial pela partilha de bens após o fim do casamento. Assim como acontece com Rose, a ex do sertanejo também não contou com o apoio dos filhos.

