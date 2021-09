Greve dos caminhoneiros pode afetar concursos? Veja provas marcadas

São esperadas para o próximo final de semana a realização de diferentes provas de concursos pelo país, mas uma greve de caminhoneiros preocupou os candidatos.

Apoiadores do presidente Bolsonaro realizaram bloqueios em estradas e rodovias em diferentes pontos do país.

No início deste manhã, de acordo com informações do site G1, eram, pelo menos, 16 pontos afetados nos estados de: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Maranhão, Roraima, Pernambuco e Pará, além de manifestação em São Paulo.

As últimas informações são que todos os pontos já estão liberados, mas algumas manifestações ainda acontecem.

As provas de concursos seguem confirmadas. A maioria, inclusive, já fez a convocação dos inscritos, informando os locais de realização dos exames.

Folha Dirigida segue acompanhando os casos e atualizará qualquer informação oficial divulgada pelas bancas e órgãos públicos.

Confira as provas de concurso do fim de semana (11 e 12 de setembro)

Concurso Cabo Frio RJ

A Prefeitura de Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro, terá mais um grupo realizando provas neste fim de semana. Os locais para os candidatos do edital nº 3 já foram liberados, junto com cartão de confirmação, no site da banca Ibam. São esperadas mais de 17 mil pessoas, divididas entre os dias 11 e 12, conforme os cargos.

+ Concurso Cabo Frio RJ: saem locais para 2º fim de semana de provas

Concurso PMERJ

A Polícia Militar do Rio de Janeiro aplica provas no dia 12 para os candidatos ao cargo de oficial. A consulta aos locais de provas está disponível no site da banca FGV. Este concurso PMERJ registrou mais de 3 mil inscritos.

Concurso PM MG

No domingo, 12, será a vez dos inscritos no concurso PM MG para o curso de formação de oficiais realizarem seus exames. A própria Polícia Militar de Minas, que organiza a seleção, já divulgou os locais de provas. A consulta é em seu site.

Concurso Banese

A prova do concurso Banese está marcada para o domingo, 12, e também já foi feita a convocação dos candidatos para a consulta dos locais de provas.

Os inscritos devem acessar o cartão de confirmação de forma individual, no site do Cebraspe. As avaliações estão previstas para acontecerem no Estado de Sergipe em: Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá.

+ Concurso Banese é retomado e remarca provas para setembro

Concurso Sesau AL

No Estado de Alagoas, a prova do concurso Sesau é mais uma marcada e que já fez a divulgação dos cartões de confirmações, onde os inscritos podem consultar seus locais de provas. O acesso está disponível individualmente no site da banca Cebraspe.

+ Concurso Sesau AL: locais de prova saem nesta segunda, 6

Concurso DPE GO

O concurso DPE GO já fez a convocação de mais de 9 mil candidatos para às provas do domingo, 12. Os locais de aplicação já estão disponíveis para consulta pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC) , banca organizadora.

+ Concurso DPE GO: divulgados locais de prova para 9 mil inscritos