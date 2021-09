Melhores aplicativos para aprender a tocar um instrumento

Uma ótima forma de aprender a tocar um instrumento musical é procurar por aplicativos ou por professores particulares. Os aplicativos de instrumentos costumam ser uma excelente alternativa para aqueles que não dispõem de muito dinheiro ou tempo.

Existem muitas formas de aprender a tocar um instrumento, e uma delas consiste no uso de apps que facilitam o ensino. Geralmente, as pessoas procuram por escolas especializadas nesse sentido, porém, como foi dito acima, nem todos podem arcar com esses custos.

Muitos desses aplicativos possuem não somente a cifra ou partitura, mas também aulas dos professores especializados no instrumento em específico. Por conta dessas explicações, os alunos conseguem captar da melhor forma como devem tocar o instrumento.

Alguns desses apps trazem músicas conhecidas por todos, o que dá mais ânimo para aprender a tocar. Conheça, então, alguns aplicativos para quem está querendo aprender a tocar um instrumento.

Apps de instrumentos musicais

É possível encontrar na internet muitos apps que ensinam a tocar instrumentos musicais, pensando nisso que abaixo foram listados algumas das melhores opções. Alguns deles podem ser gratuitos ou não, então escolha aquele que melhor cabe à sua realidade.

Coach Guitar

O app Coach Guitar está disponível na Play Store, e traz lições de violão para iniciantes , isto é, com a metodologia visual, o aplicativo ensina os seus alunos a tocarem violão.

Neste app não há nenhuma aula ou a parte teórica dos ensinamentos musicais, ou até mesmo cifras. Nele, o aluno aprende a tocar este instrumento com base somente nos vídeos, que mostram um esquema na parte de baixo e cima, além das posições dos dedos.

Além disso, é interessante ressaltar que os alunos encontram na biblioteca com as músicas alguns dos principais sucessos, como Beat it (Michael Jackson) e Stairway to Heaven (Led Zeppelin).

Chromatik

Outro aplicativo muito recomendado a todos que desejam voltar para o ramo da música é o Chromatik. No caso desse app, o intuito dele é relembrar aos antigos musicistas como algumas músicas podem ser tocadas e dar um estímulo àqueles que estão há muito tempo sem praticar.

No catálogo do app, é possível encontrar uma enorme variedade de opções de estilos, com todos os tipos de partituras, tablaturas e cifras, que compreendem diversos instrumentos.

Desde violão e piano até saxofone, o Chromatik apresenta vídeos, assim, o aluno poderá sincronizar com o instrumento e começar a tocar no som da melodia.

Drum Guru

Como o nome já propõe, o app Drum Guru se refere a um aplicativo que explora o instrumento musical bateria (drum em inglês), trazendo algumas lições tanto para iniciantes como para veteranos. Todas essas lições estão acompanhadas de vídeos com alguns níveis distintos de aprendizagem.

Muitas dessas lições estão acompanhadas de transcrições, sendo acessadas com o próprio vídeo, ensinando como devem ser tocados os estilos de música selecionados. É possível que algum pacote desse seja cobrado à parte.

É interessante destacar que alguns dos bateristas que hospedam as suas aulas nesse aplicativo são lendas da bateria e do rock, a exemplo de Mike Portnoy, Chad Smith e Steve Gadd.

EarWizard

O EarWizard só possui versão para o sistema iOS e não ensina nenhum instrumento em específico. Apesar disso, este pode ser um app muito útil para aqueles que desejam começar um novo hobbie ou estilo de vida com os instrumentos musicais.

Isso porque esse aplicativo é uma ótima ferramenta para o treinamento da audição, o que melhora a habilidade do aluno em se concentrar e memorizar as cifras, por exemplo. Além disso, esse app dispõe de alguns acordes que aumentam a cada rodada, devendo o usuário, então, repeti-los, de acordo com a sua audição.

Perfect piano

O app Perfect Piano traz como objetivo a simulação de um teclado tocando no dispositivo móvel, contando mais de 70 músicas como amostra que te ensinam a tocar.

Esse aplicativo conta com três tipos de teclado, o de linha única, linha dupla e para o caso de dois jogadores. É possível ajustar a largura das teclas, gravando ou reproduzindo tudo que tocam.

iLearnPiano

O último app da lista é o iLearnPiano, que conta com mais de 50 atividades de piano para os iniciantes e até mesmo para aqueles que não tocam há algum tempo.

Nessas lições, o aluno se depara com tutoriais, técnicas e muito conteúdo que versa sobre a teoria musical, que está por trás de casa partitura, tudo isso em inglês.

Conclusão

É possível encontrar diversas formas de aprender a tocar determinados instrumentos musicais que não sejam caros ou que necessitem de muito tempo para aprender.

Na verdade, o próprio aluno que vai decidir quanto tempo ele pode usufruir em um dia para praticar as aulas de instrumentos musicais .

Pensando nisso, foram criados os aplicativos, para ajudar pessoas com uma rotina mais corrida ou um orçamento mais apertado a conseguir aprender a tocar algum instrumento musical de sua preferência. Escolha o que mais se identifica com a sua personalidade e divirta-se.