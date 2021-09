Mulheres são flagradas tentando entrar no presídio de Sena com drogas e celulares em partes íntimas

Três mulheres que pretendiam visitar reeducandos no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, foram flagradas pela fiscalização com produtos ilícitos (Drogas e aparelhos celulares). O que mais uma vez chamou a atenção é que tais materiais estavam introduzidos em suas partes íntimas numa clara tentativa de burlar a inspeção.

De acordo com Francisco de Assis, Diretor do presídio de Sena, o exímio trabalho das policiais penais, responsáveis pela revista, impediu a entrada do farto material. “Elas notaram um comportamento estranho dessas três visitantes e acabamos logrando êxito nas apreensões. Em razão disso, as mulheres terão suas carteiras suspensas e ainda irão responder na justiça”, frisou.

Fotos encaminhadas ao ContilNet mostram que tanto os celulares quando a droga estavam dentro de preservativos como forma de facilitar a entrada nas partes íntimas das mesmas. Veja: