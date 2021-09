Nova morena do Tchan? Acreana Raissa Barbosa dança com Sheila Mello, ex-loira do ‘É o Tchan’ e bomba na web; veja vídeo

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

A acreana Raissa Barbosa aumentou a temperatura do seu Instagram nesse feriadão. Na companhia da ex-loira do ‘É o Tchan’, dançarina Sheila Mello, a acreana fez a performance da clássica coreografia ‘A nova loira do Tchan’, que elegeu Sheilla a nova dançarina do grupo na época e também virou ‘hit’ no Brasil.

Na legenda, Raissa fez uma homenagem emocionada em dividir dupla com a eterna Loira do Tchan: “Realizando um sonho de criança 👧🏻

Dançando um clássico com ela @sheilamello , tive que fingir muito costume viu hahaha amei te conhecer Sheila 😍❤️❤️”.

O vídeo já ultrapassou mais de 117 mil visualizações e milhares de comentários. Veja o vídeo na íntegra: