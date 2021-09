Os 9 carros que deverão sair de linha entre 2021 e 2022

Até o momento, o mercado brasileiro já conta com 12 modelos descontinuados desde o início de 2021. Porém ainda existem alguns carros cuja produção está ameaçada e que devem sair de linha entre o final deste ano e o início de 2022. Entram nesta lista alguns dos que já figuraram entre os mais vendidos do mercado, como Volkswagen Fox, Fiat Uno e até o antigo Chevrolet Onix agora conhecido como Joy.

Fiat

Na berlinda da montadora da Betim, três veículos têm a possibilidade de se aposentar. O primeiro e mais provável é o Fiat Uno. No mercado há 37 anos, o compacto tem visual defasado e não deve adotar os novos motores turbinados da Stellantis.

Seu substituto no mercado, o Mobi, está presente na gama há seis anos e, atualmente, vende bem mais do que o veterano – foram 47.413 unidades contra 16.473 entre janeiro e julho deste ano, respectivamente. Além disso, quando o Uno trocou de linha, passou a ser vendido em uma só versão, a topo de linha Way 1.3.

