Poderosa! Acreana Gleici posa sem sutiã e mostra tudo ao abrir jaqueta: “Gostando do que vejo”

A vencedora do BBB18, a acreana Gleici Damasceno, apareceu com um look bem ousado em seu Instagram. Sem sutiã, ela abriu a jaqueta jeans e mostrou a marquinha de sol, além de arrematar o visual com uma saia jeans curtinha e um salto alto com amarras até o joelho.

“Tô gostando do que vejo…”, escreveu a musa na legenda.

O clique postado nesta terça-feira (14), já alcança mais de 93 mil curtidas e milhares de comentários. Cotada para apresentador o Big Brother Brasil 22, a ex-BBB e amiga de Gleici, a apresentadora da Globo Ana Clara, rasgou elogio e outros famosos também comentaram o post da acreana. Confira na íntegra!