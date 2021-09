Qual o significado do look de Kim Kardashian no MET GALA 2021? Alex na Web revela tudo!

Ontem o mundo fashion entrou em “frenesi” com a aparição da socialite Kim Kardashian usando um look inusitado confeccionado pela grife Balenciaga especialmente para uma das festas mais concorridas do cenário fashion do mundo – o MET GALA , encabeçada por nada mais nada menos que Anna Wintor, diretora-executiva da VOGUE norte-americana.

Poucos sabem, mas a noite é toda beneficente, com o intuito de angariar fundos para o Metropolian Museum of Art em Nova Iorque, marcando assim, a abertura da exposição anual de moda do Costume Instutute.

E bom deixar claro que todos os looks devem ser pré-aprovados por Anna, que decide com que marcas e estilo os convidados devem ir vestidos à sua festa anual. Dada essa informação, a chateação de grande parte dos fãs da cantora Anitta terem achado o look da cantora na noite de ontem “simples” para a ocasião. Wintour, escolheu o modelo e o estilista que vestiu nossa “Girl From Rio” na noite.

Qual mensagem Kim Kardashian quis passar ao mundo usando um look no qual não se via nada da sua pele ou rosto? A socialite antenada no que está acontecendo no mundo, decidiu fazer um protesto A FAVOR das mulheres do AFEGANISTÂO, onde elas vivem um momento violento, pois nas ruas, as mesmas devem estar acompanhadas de um homem da família, e em alguns territórios, as mulheres já voltaram a ser obrigadas a usar a burca, e o véu que cobre o corpo da cabeça aos pés, incluindo todo rosto.

Pelas leis talibã, antes da tomada do poder pelos americanos, a mulher que descumprisse as regras, poderiam chegar ao apedrejamento público ou até mesmo sua execução. Desde de que o talibã voltou ao poder, o grupo vem prometendo que será diferente. O mundo ocidental assiste tudo com apreensão.

Confira os looks de Kim Kardashian e Anitta na noite de ontem no Met Gala.