Queiroga é diagnosticado com Covid-19 e permanecerá em quarentena em Nova York

Queiroga integra a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que está em Nova York para participar da 76ª Assembleia Geral da ONU. Nesta segunda-feira (20) o ministro circulou pela cidade ao lado do grupo. Em um vídeo postado nas redes sociais, Queiroga respondeu com um gesto obsceno a um protesto de brasileiros em Nova York.