Raissa Barbosa é atacada na web, não se controla e reação é desesperadora: ‘Socorro!’

Rio – A influenciadora e ex-A Fazenda Raissa Barbosa usou seu perfil no Instagram, na tarde desta quinta-feira (2), para compartilhar com os fãs os ataques que recebe na web.

Raissa foi chamada de p*ta e porca por uma internauta e desabafou sobre o ‘hate’. “É preciso ter muita paciência com a internet. Tudo que eu faço, gente, socorro! Se vocês soubessem o tanto de mensagem que recebo”, iniciou Raíssa.

A ex-A Fazenda continuou o desabafo. “Cada um devia cuidar da sua vida. Eu saio com quem eu quiser. Quem vai comer a comida? Eu. Quem vai beijar a minha boca? Quem eu quero. Eu sou solteira e saio com quem eu quero”, desabafou Raissa Barbosa.

Raissa segue solteira, mas recentemente, em entrevista ao iG Gente, afirmou que ficou com Davi Kneip, participante do reality “Brincando com Fogo”, da Netflix. “Não é [namoro] a gente ficou e, agora, estamos dando uns beijos. Somos amigos”, disse na ocasião. Uma das protagonistas de ” A Fazenda 12″, Raissa também se envolveu com o ex-peão Lucas Selfie.