Saiba o que acontece com seu corpo quando você para de beber álcool

Comemorar algo importante, festejar uma data marcante ou ter um jantar com aquela pessoa especial sem álcool é algo muito difícil. Claro, beber de vez em quando, e com parcimônia e responsabilidade, não faz mal.

Porém, se notou que anda extrapolando, este texto é para você. Afinal, o álcool pode provocar muitos problemas de saúde, acidentes e rupturas de relacionamentos, entre tantos outros temas.

Portanto, se está precisando de um incentivo para deixar o álcool de lado, leia abaixo como parar de beber pode melhorar sua vida em vários aspectos:

Evitando acidentes

O álcool desempenha um papel em pelo menos metade de todas as lesões traumáticas graves e mortes por queimaduras, afogamentos e homicídios. Também está envolvido em quatro entre dez quedas fatais e acidentes de trânsito, bem como suicídios. Você não precisa ficar completamente sóbrio para ficar mais seguro. Reduzir o consumo de álcool em um terço pode diminuir o número de lesões e de possíveis doenças.

Coração mais saudável

Você pode pensar que uma taça normal de vinho tinto ou outras bebidas alcoólicas podem ser boas para o seu coração. Mas isso pode não ser verdade, ou verdade apenas no caso de poucos goles (menos de uma dose por dia). Se você diminuir o álcool, e junto disso reduzir ou parar de fumar, pode diminuir a pressão arterial, os níveis de gordura chamados triglicerídeos e as chances de insuficiência cardíaca.

Seu fígado agradece

O trabalho do fígado é filtrar toxinas. E o álcool é tóxico para as células. Beber bastante – pelo menos 15 doses para homens e oito ou mais para mulheres por semana – pode prejudicar o órgão e causar esteatose hepática, cirrose e outros problemas. A boa notícia: seu fígado pode se reparar e até mesmo se regenerar. Portanto, sempre vale a pena beber menos ou parar de vez.

Emagrecer

Um copo de cerveja normal tem cerca de 150 calorias e uma porção de vinho cerca de 120. Além dessas calorias quase vazias, o álcool aumenta o apetite. Também o torna mais impulsivo e menos capaz de resistir às batatas fritas e outras tentações do menu. Portanto, quando você fica longe do álcool, seu peso pode começar a diminuir.

Seu relacionamento pode melhorar

Desfrutar do álcool socialmente em quantidades razoáveis pode melhorar seu humor e ajudá-lo a se relacionar com outras pessoas. Mas, se você beber sozinho ou tomar várias doses por dia, isso pode se tornar um hábito prejudicial à saúde. Se não conseguir se controlar, o problema pode evoluir para algum transtorno mental decorrente do abuso de álcool. Deixar de beber pode permitir que você se concentre em seus relacionamentos, trabalho e saúde. Também pode aliviar qualquer depressão e ansiedade e elevar sua autoestima.

Diminui os riscos de câncer

É claro que o álcool, em particular o consumo excessivo dele, pode aumentar as chances de vários tipos de câncer, incluindo os de esôfago, boca, garganta e mama. O que está menos claro é se parar de beber reduz suas chances de ter a doença e, em caso afirmativo, quanto tempo pode demorar. Alguns estudos sugerem benefícios potenciais, mas os cientistas não sabem ao certo.

O sexo pode melhorar

Um pouco de álcool pode deixar os casais mais animados. Mas qualquer coisa além de uma dose ou mais por dia tem o efeito oposto, especialmente se você abusar ou for viciado em álcool. Os homens podem ter problemas para obter e manter uma ereção. O desejo sexual das mulheres pode diminuir e a vagina pode ficar mais seca. Corte a bebida e veja se isso agita o romance.

Dormir melhor

O álcool pode deixá-lo sonolento no início. Mas, uma vez que você adormece, pode acordar várias vezes durante a noite. Além disso, perturba o importante estágio REM do sono e pode interferir na respiração. Você também pode precisar se levantar com mais frequência para fazer xixi. Tente evitar o álcool, especialmente no final da tarde e à noite, para um sono mais tranquilo.

Menos doenças

Mesmo apenas uma dose de bebida pode enfraquecer o poder de combate aos germes do seu corpo por até 24 horas. Com o tempo, grandes quantidades de álcool “cegam” o sistema imunológico e a capacidade do corpo de se autorregenerar. Evite beber para não ter doenças.

Baixa a pressão arterial

Se você bebe muito e sua pressão arterial está muito alta, você pode ser capaz de trazer seus números de volta ao normal fazendo uma coisa simples: abandonar o álcool. Até mesmo beber menos pode resultar em uma grande recompensa. Converse com seu médico sobre seus números.

Limpa o cérebro

A dependência do álcool pode tornar mais difícil pensar ou lembrar as coisas. Com o tempo, beber muito pode atrapalhar a percepção de distâncias e volumes, ou diminuir e prejudicar as habilidades motoras. Pode até se tornar mais difícil para você interpretar as emoções das outras pessoas. Mas, se você parar de beber, seu cérebro parece ser capaz de recuperar algumas dessas habilidades .

Abstinência