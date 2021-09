Sinpal realiza amostra de produtos alimentares à Prefeitura de Rio Branco

Os alimentos produzidos no Acre têm potencial e muita qualidade. É o que ficou mais uma vez evidenciado na tarde desta sexta-feira, 24 de setembro, durante uma amostra realizada pelo Sindicato das Indústrias de Produtos Alimentares do Estado do Acre (Sinpal) à Prefeitura de Rio Branco.

Com apoio do movimento Indústria Amiga Acreana, o evento aconteceu na sede da FIEAC e contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; da vice-prefeita, Marfisa Galvão; dos secretários Heracides Caetano (Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico); Neiva Azevedo (Planejamento); Valtim José (Casa Civil); Ana Cláudia Batista (secretária-adjunta de Educação), entre outros representantes do Município.

O presidente do Sinpal, José Luiz Felício, agradeceu ao prefeito por atender o convite dos empresários das indústrias de alimentos e falou sobre a importância e qualidade com que o setor tem trabalhado no Acre.

“A grande maioria das nossas indústrias alimentares não demitiu ninguém durante a pandemia, mesmo com toda a dificuldade. Estamos aqui para mostrar a variedade e o potencial dos nossos produtos, que podem muito bem fazer parte do cardápio das escolas do município e também outros setores que a prefeitura abastece. Seria um apoio importante que refletiria no aumento de emprego e renda na capital acreana”, salientou o presidente do Sinpal.

O prefeito Tião Bocalom fez questão de visitar todos os estandes da amostra, degustou produtos, conversou com os empresários e parabenizou os organizadores do evento. O gestor garantiu que pretende, sim, dar prioridade às indústrias locais.

“Agradeço de coração ao Sinpal por esse convite. Temos que valorizar o produto interno, que gera emprego e renda na nossa cidade. Temos esse desafio de criar condições legais de adquirir produtos diretamente da nossa indústria e vamos buscar fazer isso”, ressaltou.