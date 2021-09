Cotado para assumir o BBB22, o jornalista e apresentador do Fantástico, Tadeu Schmidt, mostrou com orgulho o novo corpo. O global perdeu 10 quilos em três meses e está bastante contente com o novo shape.

Pelas redes sociais, Tadeu Schmidt revelou qual foi o truque que usou para emagrecer. ”Vocês não repararam? Emagreci 10 quilos”, brincou ele no Instagram.

