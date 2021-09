Técnico em meio ambiente, gerente administrativo e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta terça-feira

O ContilNet separou nesta terça-feira (21), seis vagas disponibilizadas no site LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para representante comercial, gerente administrativo, técnico de qualidade, técnico em meio ambiente, subgerente de vendas e engenheiro eletricista eletromecânico.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta no site:

– Representante comercial na “DisDal”: Atuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário conhecimento na área de atuação.

– Gerente Administrativo na “Maxim Order Services”: É preciso ter inglês de conversação (Avançado), experiência em desenvolvimento de negócios, marketing e promoção, bem como boa capacidade de negociação, capacidade de chegar a acordos. Pagamento quinzenal, o salário mensal é dividido para cobrir transporte e alimentação, com reembolso mensal pelo uso de gasolina e treinamento corporativo e período probatório de pelo menos 1 mês.

– Técnico da Qualidade na “Zopone Engenharia”: Realizará Inspeção de serviços, acompanhamento e liberação de concretagens, acompanhamento de controle tecnológico. É preciso ter conhecimento nas normas do sistema de gestão, como a ISO9001, conhecimento avançado em Informática e planilhas, prática na elaboração de relatórios e registros da qualidade e prática em ministrar treinamentos relacionados com qualidade.

– Técnico em Meio Ambiente na “Zopone Engenharia”: Realizará legislação ambiental e normas técnicas documentos pertinentes à atividade como alvarás, licenças ambientais, Iphan, entre outros, gestão de resíduos, monitoramento das áreas de preservação acompanhamento e elaboração de estudos de meio ambiente, afugentamento de fauna, supressão de vegetação. É preciso ter curso técnico ou graduação em Meio Ambiente ou áreas correlatas.

– Subgerente de vendas na “Info Store Computadores da Amazônia”: Auxilia o gerente de loja no processo de administração, coordena, faz abertura e fechamento de loja, assistência e acompanhamento das atividades da equipe de vendas, além de vender produtos, orientando os clientes na escolha, prestando informações sobre preços, forma de pagamento, qualidade, diferenças dos produtos e garantia, atendimento ao cliente de pessoa física e jurídica. É preciso ter Superior/Técnico completo ou cursando Logística, Administração ou áreas afins, bem como nível informática Intermediária/Avançada.

– Engenheiro eletricista eletromecânico na “Zopone Engenharia”: Realizará execução e supervisão de construção e montagem de subestações de energia e linhas de transmissão, habilidade para avaliar listas de equipamentos, materiais e projetos eletromecânicos; atuar na fiscalização e acompanhamento das obras e instalações, interação plena com a equipe garantindo a qualidade das atividades, atuação direta sobre o projeto propondo melhorias técnicas e de custos; acompanhamento diário das tarefas com relatórios; habilidade na gestão de pessoas em canteiro de obras, organização e planejamento. É preciso ter ensino superior completo, bem como conhecimentos em instalações de equipamentos com chaves seccionadoras, disjuntores e outros, administração de comissionamento de equipamentos elétricos em subestação de energia.