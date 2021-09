Vídeo mostra momento em que pescador dá de cara com sucuri enorme

Fábio Fregona, que documenta suas pescarias pelo Brasil e faz sucesso no YouTube, acaba de compartilhar um momento impressionante com seus seguidores. Em um dos seus últimos vídeos, ele revelou o momento em que deu de cara com uma sucuri de mais de seis metros.

Em seu canal Fabio Fregona – BACA, ele mostrou o encontro com uma das maiores cobras do mundo. O animal estava enrolado em uma árvore na margem de um rio e foi um bônus especial no final da gravação que logo rendeu diversos comentários.

Reprodução / www.youtube.com/c/FabioFregonaBACA/

“Só quem já viu um monstro desse sabe o quanto é emocionante e assustador ao mesmo tempo! Sou Gestor Ambiental, também moro em Rondônia e já me deparei com alguns exemplares, uns menores e outros monstruosos! A sucuri é um animal praticamente inofensivo e belíssimo! Ela está tomando banho de sol ou fazendo digestão e quase 99% de chance de que não faria nenhum ataque aos pescadores! Se ela se sentisse ameaçada por eles, com certeza teria se evadido, ao invés de fazer qualquer tipo de ataque!”, escreveu o fã Amaury Santorini.

Confira o momento a partir do minuto 10:44:

O vídeo mostra também a pesca e soltura de dois peixes. O primeiro trata-se de uma bicuda, que possui uma boca pontuda e é famosa em toda a América do Sul.