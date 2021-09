Viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra assumiu namoro com Luiz Bacci afirma TikToker

Deolane Bezera ficou conhecida nacionalmente após a morte do marido, o Mc Kevin, de lá para cá a advogada tem aparecido em diversas mídias dando entrevista e falando do relacionamento que tinha com Kevin.

Deolane Bezerra recebeu muitas críticas por partes dos internautas e até dos familiares do Mc Kevin, muitos diziam que a advogada estava surfando na fama do então falecido marido.

Um TikToker afirmou em um vídeo curto que Deolane Bezerra teria “assumido” um namoro com Luiz Bacci, jornalista da Rede Record, vale ressaltar que a advogada já havia visitado o apresentador da Rede Record em seu apartamento.

Na tarde desta sexta-feira (03) Deolane Bezerra, ex do cantor falecido Mc Kevin publicou uma foto em seu perfil oficial do Instagram com uma legenda que soou como indireta para seus seguidores.