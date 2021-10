Auxilio Diversão? Via Verde Shopping apresenta campanha com preços especiais para o cinema; veja!

Instagram: @kellykley

MISS UNIVERSO BRASIL

Amanhã (07) acontece o concurso Miss Universo Acre 2021 realizado pela promoter Meyre Manaus no Gran Reserva a partir das 21h.

ODONTOCOMPANY INAUGURA NO ACRE

A Odontocompany vai inaugurar sua primeira unidade em Rio Branco amanhã 7 de outubro, localizada no centro da cidade, na rua Rui Barbosa, 178, próximo ao quartel da PM e Prefeitura, irá levar à população a oportunidade do sorriso perfeito.

A clínica vai oferecer serviços de qualidade e mensalidades acessíveis para atender o público, facilitando o pagamento com o uso de carnê ou financiamento bancário, tudo parcelado em até 36 meses.

A OdontoCompany oferece um bom custo benefício e métodos diferenciados, o paciente consegue um bom tratamento, com um custo que ele consegue arcar.

A rede OdontoCompany está prestes a atingir o número de 200 unidades em todo o Brasil e tem expandido sua presença de forma sólida. “Estamos comprometidos com a missão de tornar os melhores tratamentos para a saúde bucal, acessíveis a todos os brasileiros, com qualidade, tecnologia e segurança, por meio dos melhores profissionais e de equipamentos de última geração”, afirma Paulo Zahr, o presidente da empresa.

A rede de franquias Odontocompany é a que mais cresceu nos últimos anos em seu segmento. A empresa já realizou mais de um milhão de procedimentos de vários tipos que vão além das próteses e implantes dentários.

Informações: 3301-8919/99259-8989

NÍVER FAGNER

Na terça-feira o dia foi do advogado Fagner Sales. A coluna deseja os parabéns!

NÍVER

Ontem também foi o dia da estudante Andreza Fontenele. Parabéns!

GLAMOUR

No glamour dessa semana a cientista social, Raquel Paiva que vem arrasando nos clicks nas belas paisagens de Tocantins.

PRIMEIRA TURMA DE JORNALISMO

A primeira turma de jornalismo do Iesacre prepara uma mega festa de confraternização de toda turma para comemorar quase 20 anos de início do curso e a primeira turma formada do Estado. Essa festa promete!!!

MARCIA BACKS – AMANDITA

Fique mais linda pagando pouco e com produtos de primeira, isso mesmo! Então não perca a promoção do Amandita Espaço da Beleza e com os cuidados da Hair Stylist, Marcia Backes.

Promoção que cabe em seu bolso!

Contato: 99900-2149

HALYNE LESSA

A Micropigmentadora Halyne Lessa especialista em sobrancelha e lábios com certificação Nacional e Internacional inaugurou sua primeira filial em Epitaciolândia. Parabéns e mais sucesso!

ALEAC

A Assembleia Legislativa do Acre realizou durante os dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro a Assembleia Itinerante em Cruzeiro do Sul com sessões solenes e audiência pública. Na foto o presidente da Aleac, Nicolau Junior e a deputada estadual, Antonia Sales.

CONVITE

Em mãos desta colunista o convite para o coquetel de inauguração do Centro Médico Odontológico Dr. Abex Martins na sexta-feira (08). O centro está localizado na Rua Isaura Parente (em frente a Vidro Acre).

PROMOÇÃO VIA VERDE SHOPPING

O Via Verde Shopping está com a promoção Auxilio Diversão nos ingressos do cinema. A campanha garante que todos, com qualquer idade acima de 2 anos, paguem meia nas entradas do cinema sendo valida também, para as salas 3D e Premium.

O BOTICÁRIO – Alessandra Negrini protagoniza campanha de beleza do Boticário

Para o lançamento de *Botik Ácido Glicólico*, o Boticário convidou a atriz Alessandra Negrini para testar a linha completa do poderoso ativo e falar sobre a sua rotina de cuidados faciais de forma descomplicada. Em filme, idealizado pela W3haus, do Grupo Stefanini, ela aparece revigorada após uma noite de sono e revela quanto tempo dedica aos cuidados com a pele diariamente: oito horas.

Na verdade, o tempo a que ela se refere é a jornada de horas descansadas usando a Máscara Facial Reset Noturno, destaque da linha de Ácido Glicólico. Com eficácia comprovada já nas primeiras aplicações, o produto que age na pele durante a noite de sono, promovendo renovação celular, que auxilia na redução de rugas e deixa a pele mais iluminada. Entre os benefícios percebidos por ela, a atriz destaca que percebeu a pele macia, brilhante e com aparência mais saudável.

DICA: MODA

Você fica cheia de dúvidas quando tem que escolher uma roupa para sair? Não sabe ao certo como combinar as peças que tem no guarda-roupas ou tem medo de arriscar uma combinação diferente? Se vestir bem não requer muitas regras, mas existem algumas dicas que te ajudam a ficar de bem com a moda. Quer ver?

– A primeira coisa é você ter consciência do seu corpo, saber com clareza seus pontos fortes e o que quer disfarçar, para saber o que valorizar na hora de se vestir.

– Mulheres baixinhas, devem investir em roupas bem ajustadas e que ressaltem as linhas do corpo.

– As que estão acima do peso, precisam valorizar o colo, marcar a cintura e usar peças do tamanho correto.

– Quem tem quadril largo, deve apostar em blusas e acessórios que ressaltem a parte superior do corpo.

– Se você tem ombros largos, use decotes em V e evite mangas bufantes.

– Quem tem seios fartos pode apostar em decotes canoa para valorizar os ombros e saias evasê.

– Para disfarçar a barriguinha, use tecidos bem estruturados e abuse de modelos transpassados ou envelope.

Fonte: Eu Total