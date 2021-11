Bebedeira termina com a mão de homem decepada no interior do Acre; imagem forte

Um homem identificado apenas como “Cabelim” foi vitima de golpes de terçado e teve uma de suas mãos decepadas durante discussão em bebedeira, na tarde de sábado (30), na comunidade Humaitá do Moa, no Deracre, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Imagem forte: clique para visualizar

Segundo informações da polícia, Cabelim estava participando de uma bebedeira na companhia do “amigo” quando iniciaram um discussão e Cabelim teria dado um tapa no rosto do autor. Revoltado com agressão, o criminoso, de posse de um terçado, acabou desferido vários golpes nas costas e no pulso da vítima, que teve a mão decepada.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que chegaram ao local e constataram profundos cortes nas costas e a mão de Cabelim decepada. Após dar os primeiros socorros, os socorristas encaminharam a vítima ao Hospital do Juruá em estado de saúde grave.

A Polícia Militar também foi acionadas e esteve no local, colheu as informações e as características do suspeito, onde foi feita ronda pelos ramais, mas ninguém chegou a ser preso. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.