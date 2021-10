Charlene Lima fortalece PTB no Acre e anuncia filiação do pastor Reginaldo Ferreira

Ex-presidente municipal do Progressistas, o pastor Reginaldo Ferreira é o mais novo integrante do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). A filiação aconteceu nesta quarta-feira (20).

Quem acolheu com muita satisfação o líder religioso no partido foi a empresária Charlene Lima, que é presidente da sigla no Acre e a responsável pelo seu intenso fortalecimento nos últimos dias.

A ocasião também contou com a participação do senador Marcio Bittar, que é um dos principais articuladores da união de partidos em que está inserido o PTB para as eleições de 2022.

Em entrevista ao ContilNet, Reginaldo disse que se sente muito satisfeito e entusiasmado com a filiação. Para ele, novos desafios e oportunidades se aproximam.

“Estou muito feliz com essa decisão. Faremos, com a graça de Deus, um excelente trabalho. Junto com a Charlene, o Marcio, a Marcia e outras lideranças vamos construir boas chapas e conversar com grandes nomes da política acreana. Os desafios são muitos. Queremos trazer para esse grupo pessoas que tenham competência e responsabilidade social, dialogando com a população sobre os melhores caminhos para o desenvolvimento desse Estado”, argumentou.

Ferreira também apontou o nome da pré-candidata ao Senado, Marcia Bittar, que integra o grupo, como ideal para os “novos rumos da política”.

“É possível que a Marcia, também por ser mulher – que tem um olhar diferenciado -, faça um trabalho tão bom quanto o senador Marcio na conquista desses novos rumos da política. Quero ajudar nesse processo, no fortalecimento desse grupo e na vitória de pessoas comprometidas com bem estar de todos”, acrescentou.

Saída do Progressistas

Respeitado em todo o cenário político e eleitoral do Acre, pastor Reginaldo, mesmo desligado do Progressistas, ainda é uma das pessoas mais admiradas pela senadora Mailza Gomes, pelo governador Gladson Cameli, pelo prefeito Tião Bocalom e pelo deputado José Bestene.

Ao longo da entrevista, Ferreira fez questão de agradecer os políticos que fazem parte do primeiro partido e relembrou sua trajetória à frente da direção com o sentimento de satisfação.

“Já deixei o Progressistas e me desfiliei, inclusive, mas deixo excelentes lembranças e amizades. Tive a oportunidade de trabalhar para o partido, filiados e dirigentes da forma mais satisfatória possível. Me despedi, de forma cuidadosa, agindo à luz do dia, como tem sido minha conduta desde o início da minha carreira política, agradecendo pessoas tão especiais como o deputado José Bestene, a senadora Mailza, o prefeito Tião Bocalom e o governador Gladson Cameli”, destacou.

“Espero que as sementes que lá plantei floresçam. Desejo sucesso aos que lá permanecem. Não tenho hábito da reclamação e da murmuração, mas decidi colocar todo o tempo da minha vida direcionado à transformação”, finalizou.