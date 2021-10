Em 5 minutos, helicóptero com 246 kg de cocaína saiu do Paraguai, pegou nevoeiro e caiu no Brasil, diz polícia

A investigação do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), sobre a queda do helicóptero em Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai, apontou que, em cinco minutos, a dupla entrou em território brasileiro e houve o acidente. Os corpos deles estão sendo identificados nesta manhã (21), no Instituto de Medicina Legal (IML) do município.