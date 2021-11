Em jogo com invasão de torcida, Palmeiras vence de virada, retoma vice-liderança e afunda ainda mais o Grêmio

O Palmeiras venceu o Grêmio de virada por 3 a 1 neste domingo, na Arena, em Porto Alegre, em jogo pela 29ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho fazia uma boa partida e abriu o placar com Diego Souza no início do primeiro tempo, mas outra vez voltou a sentir o peso emocional de brigar para escapar de rebaixamento e cedeu a virada em poucos minutos, ainda na primeira etapa. Raphael Veiga empatou de pênalti aos 45 e virou o jogo quatro minutos depois, em chute rasteiro da entrada da área. E Breno Lopes ampliou nos acréscimos do segundo tempo.

É a quarta vitória seguida do time paulista, que mantém a perseguição ao líder. Já o time gaúcho, que ainda teve um gol anulado no fim do segundo tempo, segue afundado na vice-lanterna e com seu torcedor cada vez menos esperançoso de escapar da segunda divisão em 2022. No final da partida, a torcida gremista ainda invadiu o gramado e quebrou a cabine do VAR e outros equipamentos.

Classificação

Com a vitória, o Palmeiras chega a 52 pontos, reassume a vice-liderança e diminuiu para sete a vantagem do líder Atlético-MG, mas com um jogo a mais. Já o Grêmio segue na vice-lanterna, com 26 pontos. A distância para sair do Z-4 segue em sete pontos, mas com um jogo a menos. O Tricolor tem dois jogos a menos que a maioria dos rivais.