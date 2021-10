Irmã sai em defesa de Nego do Borel e detalha sumiço do cantor

A irmã de Nego do Borel, Raiana Gomes, decidiu se pronunciar sobre a nova polêmica envolvendo o cantor. Ela afirmou que acredita que ele desapareceu por estar desesperado devido às acusações que vem sofrendo.

Atualmente, cabe ressaltar, o funkeiro é suspeito de estuprar uma participante de A Fazenda 2021, da Record, e vinha relatando problemas psicológicos. Na segunda (4), então, ele foi dado como desaparecido pela família, que diz que temia pela vida do artista.

Nesta terça-feira (5), porém, Nego do Borel foi encontrado em um motel do Rio. “Até onde eu sei, ele não tem problema com bebida ou remédio, fez isso mais pelo desespero mesmo”, declarou Raiana ao G1. “As pessoas ficam só julgando”, seguiu ela.

A irmã do ex-peão ainda ressaltou que, antes de entrar no reality show, ele já não estava bem psicologicamente e que agora vai procurar tratamento.

“Eu perguntei: Maycon, você está preparado para estar em um reality show, e ele disse que sim, mas a forma como ele saiu foi muito covarde e ele agora está muito deprimido por isso. Ele saiu acusado de estupro e isso é uma injustiça, não houve estupro, gente. Falar isso é muito sério, chamar alguém de estuprador”, desabafou.

Por meio de nota, enviada pela sua assessoria, o famoso negou que estava acompanhado e garantiu que acabou dormindo em quarto do Hotel Corinto, em Vila Isabel, nesta segunda-feira (4).

“Agradecemos todas as orações, pensamentos positivos, e também ao trabalho da Polícia. Nego foi encontrado sozinho na tarde desta segunda-feira, 05, num quarto do Hotel Corinto, em Vila Isabel. De acordo com as investigações, ele teria pegado no sono após o uso excessivo de remédios”, disse o comunicado.

Uma polêmica atrás da outra

Nego, cabe lembrar, está no meio de grandes polêmicas. No fim de setembro, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o famoso, que tem 29 anos, por suspeita de estupro de vulnerável contra a modelo Dayane Mello durante o reality show Record. Segundo os participantes, Dayane Mello estava embriagada quando se deitou com ele.

Por causa disso, o artista foi expulso do programa. Sobre o assunto, na data do ocorrido, a assessoria do cantor disse que ele iria “provar mais uma vez toda a sua inocência”.

Dias antes, Borel foi indiciado por violência doméstica contra a ex-namorada, Duda Reis. Em janeiro, ela registrou boletim de ocorrência por estupro e ameaça contra ele na 1ª Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) em São Paulo.