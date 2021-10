Laporta diz que tentou contratar Neymar e chegou a pensar em ter Messi de graça no Barcelona

Laporta, porém, destacou que as questões relativas ao pagamento de um astro como Messi não foram as únicas que pesaram na hora da definição do futuro do camisa 10. O presidente indicou que, quando o Barça encerrou as negociações e anunciou o adeus do argentino, ele já tinha em mãos uma proposta do PSG. Mas garantiu que não tem nenhum tipo de mágoa.

– Não, eu o amo demais para ficar com raiva. Mas chega um momento em que, quando você vê que não pode acontecer, há decepção de ambos os lados. Havia desejo de ficar, mas também pressão com a oferta que ele tinha. Ele sabia que se não ficasse, iria para o PSG. Messi ficará para a história do Barça como o melhor jogador da história e gostaria de preservar esta ideia. Tudo indica que teve a oferta do PSG antes de sair do Barça. Sabíamos, durante a negociação, que ele tinha uma oferta muito poderosa.

“Disseram que Neymar queria vir”