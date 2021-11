Luciano Camargo, após anúncio de fim da dupla com Zezé, investe em carreira solo e ganha programa na TV

O cantor Luciano Camargo, que faz dupla com Zezé, tomou uma decisão relacionada a sua carreira e sem a presença do irmão. Dessa vez, o sertanejo dedicará seu tempo ao um novo projeto com a Record. A informação foi confirmada pelo Flávio Ricco, do portal R7.

Nos últimos anos, o cantor tem se dedicado ao universo gospel e recentemente ele recebeu novamente o convite de ter um especial no final do ano da Record. Assim, vale lembrar que já é o segundo ano consecutivo que Luciano se apresentada na emissora.

Dessa forma, o programa tem previsão para ir ao ar no dia 30 de dezembro, às 22h45. Porém, apesar de está dando seu melhor na carreira gospel, Luciano Camargo não deixou sua parceria com Zezé, tanto que os dois fizeram um show nos últimos dias.

Além disso, Zezé também está se dedicando ao seu projeto pessoal. O ex-marido de Zilu lançou um EP de músicas sertanejas e também fez um canal solo no YouTube para lançar suas músicas sem a presença do irmão. Mas, vale destacar que os dois se apoiam.

LUCIANO CAMARGO FALA SOBRE BOATOS DE FIM DA DUPLA SERTANEJA COM ZEZÉ

Recentemente, Luciano comentou sobre os boatos de que a dupla sertaneja teria tido um fim. Dessa forma, ele garantiu: “Tem pessoas falando que a gente está se separando, mas eu não me importo, porque eu sei que eu e meu irmão estamos juntos. Eu sei da torcida dele para os meus projetos, e ele sabe da minha torcida para os projetos dele. Mas tudo é no tempo de Deus, sempre falo isso”.

E logo depois, o sertanejo falou o motivo de ter lançado projeto gospel e individual. “Eu nunca externava o meu sentimento em relação a Deus, e em um ano de pandemia… Realmente peguei todo mundo de surpresa”, afirmou Luciano. No entanto, o projeto é antigo e só aconteceu em razão de uma promessa. “Demorei a entender que se tratava de uma promessa”, disse.