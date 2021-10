Mãe reage a comunicado da família de namorado de Gabby Petito: ‘palavras são lixo’

Ela se pronunciou após nota divulgada no dia em que relatório do legista apontou que a morte da influencer, por estrangulamento, aconteceu três a quatro semanas antes da localização do corpo.

A filmagem da câmera corporal do agente mostra Petito soluçando enquanto descreve uma briga do casal, em que ela disse ter levado um tapa de Laundrie enquanto ele dirigia a van.

Autoridades não disseram por que estão convencidas de que Laundrie ainda pode estar dentro da reserva natural, que tem mais de 9,7 mil hectares e fica perto da casa da sua família em North Port. O pai dele chegou a participar das buscas no local durante os primeiros dias e seus parentes forneceram itens do jovem para obtenção de DNA, a pedido da polícia.

Com o indiciamento pela fraude no cartão de débito, Laundrie, que não responde pela morte de Petito, poderá ser preso por qualquer agente policial caso seja encontrado.

“Embora o mandado permita que a polícia prenda o senhor Laundrie, o FBI continua investigando os fatos e as circunstâncias do homicídio da senhora Petito”, disse em nota a polícia federal americana.

A influenciadora digital estava desaparecida desde o dia 11, e seu corpo foi encontrado no dia 19 no Parque Nacional Grand Teton, no estado de Wyoming. Seus pais procuraram a polícia depois que ela não respondeu a ligações nem mensagens de texto por vários dias.

Petito deixou o emprego em julho para viajar e documentava a viagem principalmente no Instagram. Um vídeo publicado no YouTube, em que ela e Laundrie aparecem sorrindo, se beijando e correndo na praia, já foi visto mais de 2,3 milhões de vezes.

A família tinha a intenção de cremar o corpo. Segundo a rede de TV Fox News, o FBI não liberou o corpo a tempo, pois ainda finalizava exames para a investigação do caso, e a cerimônia aconteceu com a urna vazia.

Pouco depois de confirmar que o corpo localizado no Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, no dia 19 de setembro, era de Petito, as autoridades afirmaram que a perícia inicial já indicava que ela havia sido assassinada, mas não informaram de que maneira.

A influenciadora foi estrangulada de três a quatro semanas antes de seu corpo ser encontrado , segundo o chefe do departamento legista do condado de Teton, Brent Blue.

Ele é acusado, no entanto, de ter usado o cartão de débito da namorada após sua morte, o que é considerado fraude. Por este crime, ele pode ser detido pela polícia quando for encontrado.

