Mulher de Leonardo assume que foi traída: “Fui chamada de chifruda”

O cantor Leonardo e a jornalista e influenciadora digital Poliana Rocha comemoraram 25 anos de casados na semana passada e foi assunto principal em seu perfil no Instagram. No domingo (17/10), a loira abriu a caixinha de perguntas para os seguidores, que já somam mais de quatro milhões, dizendo que responderia cinco delas. Em uma delas, a mulher do sertanejo foi questionada sobre traição e ela não deixou de responder.

Um seguidor quis saber se Poliana ficou triste com algumas críticas que recebeu sobre os 25 anos de casada com o artista. “Saiu em vários sites e eu fiquei super agradecida com o carinho das pessoas, mas existem muitos comentários maldosos me chamando de chifruda, corna, que eu estava com ele por dinheiro. Mas, na verdade, são julgamentos de meras pessoas que nem sequer conhecem minha história de vida, de superação. Eu até cheguei a ler algumas, mas senti dó da pessoa que fez o comentário, não de mim”, revelou.