Pai de Neymar se irrita com Galvão Bueno: “Cadê o respeito?”

Neymar Pai se revoltou com Galvão Bueno por ter xingado seu filho de “idiota” durante a transmissão do confronto entre Brasil e Colômbia na noite de domingo (10/10). E o empresário fez questão de defender Neymar em seu perfil no Instagram, criticando a postura do narrador da Globo. “Cadê o respeito pelo ser humano?”, questionou ele.

Em um longo texto, Neymar Pai não cita o nome de Galvão, mas usa outros termos pejorativos já aplicados pelo narrador ao atacante da Seleção Brasileira, como “mascarado”, “mimado” e “cai cai”. Esses adjetivos, segundo ele, não os incomoda. Mas ser chamado de idiota o irritou profundamente.