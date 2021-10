A primeira partida da final entre o Humaitá e o Rio Branco, realizada na tarde deste domingo (3), no Florestão, terminou com a vitória do Humaitá por 1 a 0.

O gol do time de Porto Acre foi marcado por Jefferson, aos 35 minutos do segundo tempo.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 9 de outubro, às 16h, no mesmo Floretão, para decidir quem fica com a taça do campeonato estadual. Com a vitória, o Humaitá tem a vantagem.