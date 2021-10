Vídeo: ônibus com passageiros fica totalmente destruído após pegar fogo na BR-364

Corpo de Bombeiros é acionado para combater chamas em ônibus da empresa central da Van Transportes, com placa de Cuiabá MT, na rodovia BR-364, próximo ao município de Jaciara. Segundo motorista, o fogo começou na parte dianteira do veículo, por volta das 15h da tarde desta terça-feira (12).O motorista explicou que as chamas se iniciaram na parte frontal do ônibus e logo se espalhou por todo veículo, comprometendo grande parte de sua estrutura física. Os documentos do meio de transporte foram perdidos pelo fogo.

Para combater as chamas, os bombeiros utilizaram mangotinho, uma linha de ataque com aproximadamente 3 mil litros de água. Após a extinção do incêndio, foi realizado o rescaldo.

Imagens enviadas ao Olhar Direto mostraram o momento em que o fogo se alastra pelo ônibus e os passageiros sentados próximo ao veículo no aguardo do socorro prestado pelos Bombeiros.