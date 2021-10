Vídeo: segurança de Gusttavo Lima empurra fã que esperava pelo cantor

Um segurança do cantor Gusttavo Lima aparece em um vídeo empurrando um fã que aguardava para tirar foto com o sertanejo após o show ocorrido em Goiânia, no sábado (23/10).

O fã é um garçom de 22 anos. Ele trabalhou no evento e prestou serviço de apoio aos camarins. Em determinado momento, ele foi chamado para levar dois sacos de gelo ao camarim de Gusttavo Lima.

Veja:

Empurrão

Assim que fez a entrega, o garçom perguntou se poderia tirar uma foto com o cantor. O segurança teria dito para ele executar o trabalho que havia sido solicitado, apenas. O rapaz alegou, em seguida, que só queria uma foto e que estava servindo a todos muito bem. Foi quando o segurança o empurrou e o retirou do local.

As imagens foram feitas por um empresário que aguardava para filmar a saída do cantor e acabou flagrando o momento do empurrão. O mesmo segurança o expulsou, em seguida, instantes antes de Gusttavo Lima deixar o local do show.

O segurança teria dito que era ordem do cantor, que estava cansado e que não iria tirar foto com ninguém. Gusttavo fez um show de quase 4h de duração, em Goiânia. Foi um evento-teste, de retomada dos grandes shows na capital.

A assessoria de imprensa do sertanejo informou que não tem detalhes sobre o episódio do empurrão e que, em função disso, não vai comentar o vídeo.