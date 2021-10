YouTube remove nova live de Bolsonaro no canal de Carlos Bolsonaro

O YouTube removeu hoje a transmissão ao vivo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desta semana dos canais do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) e no programa da Jovem Pan, “Os Pingos nos Is”.

De acordo com a empresa, é proibida a publicação de “conteúdos de criadores que estejam sob alguma restrição.” “O canal do presidente Jair Bolsonaro segue temporariamente suspenso, impedido de enviar vídeos com novos conteúdos ou fazer transmissões ao vivo, de acordo com a nossa política de alertas e avisos”, disse a companhia em nota.

Leia mais em UOL, clique AQUI!