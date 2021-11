Abel “rouba” microfone de avião e emociona elenco com discurso

“Família, quero dizer que é um grande orgulho ser vosso treinador, agradecer do fundo do meu coração, hoje sou muito melhor treinador graças a vocês. É uma gratidão enorme fazer parte deste grupo de trabalho, e mais uma vez obrigado por encherem meu coração nos dias mais difíceis. E obrigado por me aturarem nos dias mais difíceis também. Mais uma vez é um orgulho pertencer a este grupo de trabalho, é um orgulho ser vosso treinador. É uma gratidão imensa. Estou grato porque Deus me colocou em vosso caminho. Obrigado, família!”