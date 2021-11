Acre fecha outubro com menor registros de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, diz Sesacre

O Acre fechou o mês de outubro como o período em que menos houveram registros de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020.

Segundo números divulgados pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) nos boletins diários, foram sete óbitos no total em outubro. Até então, o mês que teve menos mortes foi agosto de 2021, com 15. Em setembro, a Sesacre registrou 24 vítimas.

Já com relação ao número de notificação de casos, observa-se uma subida em comparação com o mês anterior: de 93 em setembro para 126 em outubro.

Desde abril de 2021, o número de mortes está em decréscimo. Ainda de acordo com a Sesacre, o mês mais letal para a Covid-19 foi em abril deste ano, onde foram registradas 267 mortes.

A partir de então, os índices começaram a cair, com uma subida em setembro em decorrência de mortes que não foram computadas em meses anteriores.

O último boletim da Sesacre, publicado no último domingo (31) não registrou nenhuma morte e nenhuma infecção, permanecendo, assim, em 1.845 óbitos e 88.050 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

A vacinação, por sua vez, segue ocorrendo em todo o estado. Até a última atualização do Portal da Transparência Covid-19 no Acre, feita nesta segunda (01), foram aplicadas, desde o início da campanha, 931.374 doses, sendo 549.850 para a primeira, 356.192 para a segunda, 12.077 para dose única e 6.248 para reforço.

Já com relação ao mês de outubro, o relatório aponta para o número de 65.957 doses aplicadas do imunizante contra a Covid-19.