Agentes do Detran salvam cadela atropelada; veja vídeo

Agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) resgataram, na manhã desta terça-feira (9/11), duas cadelas no canteiro central da Avenida Elmo Serejo, em Taguatinga. Ao parar no local, verificaram que um dos animais estava ferido, provavelmente por causa de atropelamento.

A equipe transportou os pets para o hospital veterinário público da região. Lá, a cadela ferida foi medicada, mas precisará passar por cirurgia, prevista para esta quarta-feira (10/11).

