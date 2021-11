Atendimentos na 4ª Ciretran de Sena Madureira passam a ser realizados sem agendamento

Os moradores de Sena Madureira que precisarem de algum tipo de atendimento junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran), não precisam mais fazer o prévio agendamento no site do órgão. De agora em diante, conforme determinação da Direção estadual do Detran, os atendimentos ocorrerão por ordem de chegada.

Aqui em Sena Madureira funciona a 4ª Ciretran, na Rua Augusto Vasconcelos, Bairro Cidade Nova. Com o surgimento da pandemia da Covid-19, o Detran determinou que antes de se dirigir à sede da 4ª Ciretran, o usuário precisaria entrar no site e agendar o atendimento. Com a diminuição dos casos de covid-19, essa norma mudou.

“Informamos a toda população de Sena Madureira que, a partir de agora, o atendimento é por ordem de chegada. Contudo, o uso da máscara por parte dos moradores que procuram os nossos serviços continua sendo obrigatório”, comentou Francisco Maia, representante da 4ª Ciretran em Sena.

Além de Sena Madureira, no local também são atendidos moradores de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.