Brasil tem 107 concursos, com 17 mil vagas e salários de até R$ 32 mil

O processo seletivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) anunciou a contratação temporária de professor substituto para atuar na rede pública de ensino. A banca organizadora responsável pelo certame é o Instituto Quadrix. As inscrições vão até 10 de novembro, somente via internet.

Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino superior e cursos para atuação na área, conforme requisitos previstos em edital. Os professores serão contratados para atuar nas seguintes Coordenações Regionais de Ensino (CREs): Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto/Cruzeiro, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga. Exército Brasileiro O Exército Brasileiro preencherá sete vagas, mais cadastro reserva, na Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar. O objetivo dessa seleção é a contratação de profissionais de níveis técnico e superior. As jornadas de trabalho são de 40h semanais, e a remuneração varia de R$ 3.571,11 a R$ 8.943,13. As inscrições podem ser realizadas até 16 de novembro. O candidato deverá acessar o site de seleção do Exército Brasileiro, preencher e imprimir o formulário de inscrição e entregá-lo, juntamente com a documentação exigida em edital, na Seção de Pessoal (Protocolo), no Setor de Garagens do QGex, Setor Militar Urbano, s/n, Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar. Executivo A Fundação de Previdência Complementar oferece 53 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para a carreira de analista de previdência complementar. A remuneração inicial será de R$ 6.848, para jornadas de 40h semanais. A taxa de inscrição é de R$ 117, e os candidatos podem garantir a participação no site oficial do Cebraspe, até 19/11. Confira outras oportunidades Tribunal Regional Federal da 3ª Região Nível superior 106 vagas Inscrições: até 23/11 Salário: R$ 32.004,65 Tribunal de Justiça do Amapá Nível superior 11 vagas Inscrições até: 4/11 Salário: R$ 30,4 mil Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul Nível superior 7 vagas + cadastro reserva Inscrições: até 18/11 Salário: R$ 28,8 mil Defensoria Pública do Estado Piauí Nível superior 5 vagas Inscrições: até 16/11 Salário: R$ 23.152,30 Ministério Público do Estado do Goiás Nível superior 39 vagas Inscrições: até 23/11 Salário: R$ 28.884,20 Conselho Regional de Biomedicina da 6ª Região Nível médio e superior 3 vagas + 75 cadastro reserva Inscrições: até 8/11 Salário: R$ 3.891,33