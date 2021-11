Cantora e compositora, nova presidente do IMC no Acre se apresenta como ‘serva do Deus Altíssimo’

Em suas redes sociais, a nova presidente do IMC se apresenta como “serva do Deus Altíssimo”.

A pedagoga natural de Cruzeiro do Sul é formada pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e missionária evangélica, além de cantora e compositora.

Quem assume a presidência do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Acre (IMC) é a pedagoga Maria Joicilene da Silva Nobre.

