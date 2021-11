Degmar Kinpara para pede demissão do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre

A professora aposentada Degmar Kinpara, esposa do ativista e também professor Minoru Kinpara, acaba de anunciar ter pedido exoneração do cargo de presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre (IMC), cargo para o qual foi nomeada pelo governador Gladson Cameli faz menos de 80 dias.

As causas, segundo ela, ainda seriam sequelas do câncer contra o qual ela trava longa batalha e que parecia ter desaparecido.

No entanto, ainda de acordo com a professora, nódulos voltaram a aparecer na região do fígado. “Pode até ser metástase”, disse a professora. “Assim, atendendo aos pedidos da minha família e amigos próximos decidi entregar a presidência do IMC e continuar cuidando da minha saúde”, acrescentou.