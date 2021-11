Celtics deslancham no segundo tempo e vencem os Cavaliers

O Boston Celtics virou e venceu o Cleveland Cavaliers por 98 a 92 na Quicken Loans Arena, em Cleveland, nesta segunda-feira (15).

Rick Rubio anotou 28 pontos e pegou 6 rebotes para os Cavs. Vindo do banco de reservas, Cedi Osman terminou a partida com 26 pontos.

Jaysom Tatum foi o destaque da equipe, com 23 pontos anotados e 8 rebotes. Al Horford contribuiu com 17 pontos e 9 rebotes.

O Cleveland Cavaliers (9-6) está em quinto lugar na conferência leste. Já o Boston Celtics (7-7) ocupa a décima posição, também no lote.

O Jogo

O Cleveland Cavaliers assumiu a liderança do placar logo no princípio do jogo, e chegou a colocar 11 pontos de frente ainda na primeira parcial. Aos poucos, Boston foi se reencontrando na partida, e cortou os 11 pontos para 3 ao fim dos primeiros 12 minutos.

O segundo quarto acabou sendo bastante similar ao primeiro. Já em vantagem, Cleveland começou melhor, e voltou a colocar 11 pontos em cima dos Celtics. Boston voltou a melhorar durante a parcial, e agora cortou a desvantagem para apenas 2 pontos, com placar ficano 39 a 37 a favor dos Cavs no intervalo.

A volta do intervalo foi mais pegada, com algumas trocas de liderança. Os Celtics assumiram a liderança na segunda metade do terceiro quarto, e conseguiu chegar na frente aos 12 minutos finais, com vantagem de 65 a 64.

Depois de três quartos em que as defesas se sobresaíram em relação aos ataques, a tônica da partida foi diferente no último período. As duas equipes combinaram para 61 pontos. Os Celtics abriram vantagem sob os rivais, que até tentaram voltar a partida nos minutos finais, mas não obtiveram sucesso. Vitória dos Celtics por 98 a 92.

Próximos Jogos

Celtics e Cavaliers tem novos compromissos nesta quarta-feira (17), às 21h30. Boston encara os Hawks, na State Farm Arena, em Atlanta. Os Cavs vão até Nova York, para enfrentar o Brooklyn Nets, no Barclays Center.