Com valor de até R$ 20 mil; veja quanto as prefeituras do AC pagarão de abono a professores

O pagamento do abono a servidores da Educação da rede estadual de educação do Acre foi anunciado esta semana pelo governador Gladson Cameli (PP) que enviou um projeto de Lei para a Assembleia Legislativa do Acre que autoriza ao pagamento de R$ 16.609,18 a profissionais da área. Terão direito a receber o inédito benefício 8.530 contratos, totalizando R$ 161,1 milhões em investimentos.

O ContilNet fez um levantamento junto às prefeituras do Acre para saber quanto os professores dos municípios vão receber. Assim como no caso do Estado, o abono vai ser pago com recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Santa Rosa

A Prefeitura de Santa Rosa do Purus, anunciou o pagamento do abono salarial a 202 profissionais da Educação, incluindo aqueles da zona rural do município. O valor total, pago a cada um, será de R$ 20 mil, em duas parcelas de R$ 10 mil. Os últimos professores convocados receberão apenas a segunda parcela, sendo que os outros docentes receberão as duas parcelas.

Rodrigues Alves

A Prefeitura de Rodrigues Alves anunciou o pagamento do abono de R$ 5 mil para os professores efetivos e provisórios divididos em duas parcelas, sendo que a primeira, de R$ 2.500, foi paga em novembro e a segunda será paga no dia 23

Os pagamentos começam nesta sexta-feira, 19, quando será depositado o salário de novembro de todo o funcionalismo e a primeira parcela do abono dos professores, no valor de

Em dezembro, no dia 20, será pago o salário do mês e o décimo terceiro salário de todos os funcionários do município, além de férias. No dia 23, a prefeitura pagará o abono de R$ 2.500 para os professores e pessoal de apoio da Educação. E no dia 24, o executivo paga abono para o pessoal de apoio da Saúde e da Administração.

Feijó

Na Terra do Açaí, o abono será de R$ 2 mil e a equipe trabalha com a possibilidade de uma segunda parcela ainda maior até o fim do ano. O pagamento ocorre no final de novembro e se a segunda parcela, for possível, até o final do ano os professores receberão em suas contas o beneficio.

Plácido de Castro

O valor da complementação para cada um dos profissionais da educação básica pública da rede municipal será dividido em cinco parcelas sendo 4 parcelas com valor fixo, que iniciaram em agosto, setembro outubro e se estendem até novembro e uma parcela em dezembro com valor ajustável.

Os valores aos profissionais serão pagos da seguinte forma:

II – Profissionais da educação básica pública da rede municipal EFETIVOS – Complementação de R$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais) nas competências de agosto a novembro de 2021 para cada;

III – Profissionais da educação básica pública da rede municipal PROVISÓRIOS – Complementação de R$ 900,00 (Novecentos reais) nas competências de agosto a novembro de 2021 para cada, em razão da proporcionalidade de sua recente contratação, devendo ser observada a data da contratação para que o mesmo tenha direito a competência.

Mâncio Lima

Os professores da Rede Municipal de Ensino estão recebendo o abono mensal, escalonado da seguinte forma: Professor PI R$ 383,00, Professor PII R$ 403,00 e, Professor PIII R$ 441,00. Ao todo, o município está injetando mais de R$ 94 mil na economia local.

Para os demais servidores, vinculados a administração, será concedido abono, em cota única, no valor de R$ 600,00, no mês de janeiro de 2022.

Porto Walter

A Prefeitura de Porto Walter anunciou que os profissionais de educação do município vão receber um abono de R$ 800,00.

Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul anunciou o pagamento do abono de R$ 3 mil, para professores efetivos e provisórios, divididos em três parcelas nos meses de outubro, novembro e dezembro. Segundo a Secretaria de Educação do Município, foram investidos aproximadamente R$ 11 milhões

Tarauacá

Em Tarauacá, a Prefeitura já realizou o pagamento do abono de R$ 6 mil aos professores. Segundo a assessoria de imprensa, o valor foi dividido em duas parcelas, cada uma no valor de R$ 3 mil.

Jordão–

No Jordão, a Prefeitura anunciou o pagamento do abono salarial que varia de 7 a 20 mil reais aos professores do município. O valor que cada docente receberá depende do tempo de contrato dos educadores com o município.

Senador Guiomard

No Quinari, a Prefeitura informou que pretende realizar o pagamento do abono aos professores da rede municipal de ensino, e já enviou a proposta ao Tribunal de Contas do Estado e aguarda a resposta do órgão. O prazo para a resposta é até o fim de dezembro. Até lá, não é possível que a gestão informe datas ou valores do abono que será pago.

Rio Branco

A situação é a mesma na Capital Rio Branco. Na semana passada, o prefeito Tião Bocalom, anunciou o possível pagamento de um abono aos professores que se encontram em sala de aula e pessoal de apoio da Secretaria Municipal de Educação (Seme).

O município fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado sobre a legalidade e a forma de conceder o abono aos servidores que fazem jus, e aguarda apenas a resposta do tribunal para operacionalizar o benefício.

Brasileia

No Alto Acre, a Prefeitura disse que o jurídico ainda analisa a possibilidade do pagamento, mas a intenção da gestora é realizar o pagamento e trabalha para que o anuncio seja feito o mais rápido possível.

Acrelândia

Em Acrelândia, a Prefeitura informou que irá realizar o pagamento, mas a reportagem não conseguiu informações de valores.

Marechal Thaumaturgo

O prefeito Isaac Pyãko, anunciou que os mais de 300 educadores municipais, receberão abono salarial no valor de 5 mil reais até o final de dezembro de 2021.

Além do abono para os professores, a gestão estuda a possibilidade de pagamento de abono para mais de 265 funcionários da equipe de apoio da Educação, para isso, está sendo analisado os trâmites legais que assegurem a legalidade da proposta.

A reportagem tentou contato com as prefeituras de Porto Acre, Xapuri, Sena Madureira, Capixaba, Bujari, Epitaciolândia, Manoel Urbano e Assis Brasil, mas não obtivemos êxito.