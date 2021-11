Concurso Caixa 2021: saem gabaritos das provas objetivas

Os gabaritos preliminares das provas objetivas do concurso Caixa 2021 foram publicados nesta segunda-feira, 1º de novembro. Os candidatos devem ficar atentos, já que o prazo para recursos também está liberado no site da Cesgranrio, organizadora .

No último domingo, 31, os concorrentes realizaram a primeira e segunda etapas, sendo elas as provas objetivas e a redação. No exame de múltipla escolha foram cobradas 60 questões, sendo 30 de Conhecimentos Básicos e 30 Específicos, com a seguinte distribuição:

Técnico bancário tradicional

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Noções de Probabilidade e Estatística (cinco questões, com valor de um ponto cada);

Conhecimentos de Informática (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Atendimento Bancário (15 questões, com valor de um ponto cada).

Técnico bancário de TI

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Tecnologia da Informação (30 questões, com valor de um ponto cada).

Para ser aprovado, é preciso ter alcançado 50% ou mais dos pontos, tanto no conjunto da prova quanto em cada conhecimento (Básico e Específico).

Será considerado habilitado para a correção da prova de redação somente quem estiver classificado, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o triplo do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

Os aprovados, conforme os limites estabelecidos no edital, realizarão as demais etapas, sob responsabilidade da Caixa. O resultado final está previsto para o dia 10 de dezembro.

Concurso Caixa 2021 oferece 1.100 vagas

Em andamento, o concurso Caixa 2021 conta com 1.100 vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs), sendo mil imediatas e 100 para o cadastro de reserva.

As oportunidades são para os cargos de técnico bancário tradicional e da área de Tecnologia da Informação (TI). Neste último caso, são oferecidas 100 oportunidades imediatas e dez para o cadastro de reserva, no polo do Distrito Federal.

As demais vagas estão distribuídas por todo país. Para concorrer, é preciso ter apenas o nível médio completo, além de se enquadrar, legalmente, na condição de pessoa com deficiência.

Os aprovados terão ganhos iniciais de R$3 mil, para jornada de 30 horas. Com os benefícios, no entanto, esse valor pode chegar a, aproximadamente, R$4.486,03. As inscrições foram encerradas no dia 27 de setembro.

Estatal confirma previsão de convocação

Em outubro deste ano, a Caixa falou sobre a previsão de convocações dos aprovados de 2014, no cadastro de reserva, e sobre os candidatos que realizam a seleção deste ano, exclusiva a PcDs.

Segundo a Caixa, conforme cronograma divulgado pela Fundação Cesgranrio, o resultado final desta seleção está previsto para dezembro de 2021. Após a homologação, “a estatal iniciará as convocações, de acordo com as necessidades e demandas estratégicas da empresa”.

Desta forma, as convocações devem ocorrer ao longo de todo o prazo de validade da seleção, que será de um ano, cabendo prorrogação por mais um ano. Sendo assim, até dezembro de 2022 ou, se prolongado, até o final de 2023.

Já em relação ao concurso Caixa 2013/2014, a estatal falou sobre a demanda apresentada pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae).

Em setembro, a categoria afirmou que, apesar do aval da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) para o aumento do quadro, com mais 3 mil vagas, a Caixa ainda não deu um prazo para a chamada dos aprovados do último edital, que irão preencher esses postos.

No entanto, segundo a Caixa, “as contratações estão em andamento”. Como informado anteriormente pela estatal, os candidatos recebem a convocação por e-mail ou telegrama. Além disso, as chamadas também são publicadas em seu site, na parte “ Downloads – Concurso Público – Admissional “.