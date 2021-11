Contra o Santos, Weverton se aproxima de novo recorde pelo Palmeiras

Weverton não é só um dos melhores jogadores do Palmeiras na atualidade mas também tem fortes argumentos para ser um dos maiores da história do clube. O goleiro, titular absoluto da equipe há pelo menos três anos, foi peça-chave das conquistas do Campeonato Brasileiro de 2018 e da Tríplice Coroa de 2020, o que por si só já o garante nas discussões dos grandes atletas do time.

O camisa 21, no entanto, tem ido além, alcançando marcas históricas que premiam tanto sua qualidade — como por exemplo a de goleiro do Verdão com mais vitórias na Libertadores, atualmente com 28 — quanto sua longevidade.

Neste segundo ponto, Weverton corre atrás de uma nova marca. Na partida contra o Santos, válida pela 30ª rodada do Brasileirão e marcada para o próximo domingo (7), na Vila Belmiro, ele completará 200 jogos pelo Palmeiras. Mais do que isso, terá uma maior aproximação simbólica de um outro ídolo palmeirense, Fernando Prass.

Aposentado, Prass tem 274 partidas com a camisa alviverde, sendo o 8º goleiro do Verdão com mais jogos disputados. Weverton vem logo atrás, sendo, portanto, o nono no ranking. Contando os compromissos já marcados do clube em 2021, no Brasileirão e na Libertadores, é bastante provável que o camisa 21 ultrapasse o herói da Copa do Brasil de 2015 no máximo em 2023.

Goleiros com mais jogos com a camisa do Palmeiras

Leão: 621 jogos

Marcos: 533 jogos

Valdir de Morais: 480 jogos

Velloso: 458 jogos

Oberdan: 353 jogos

Sérgio: 333 jogos

Gilmar: 290 jogos

Fernando Prass: 274 jogos

Weverton: 199 jogos