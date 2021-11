Danilo Lovisaro é escolhido por Gladson Cameli para assumir procuradoria-geral do MPAC

Danilo Lovisaro, que recebeu a maior porcentagem dos votos na última eleição para escolha do novo procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC) durante o biênio 2022-2024, foi escolhido pelo governador Gladson Cameli para assumir o cargo.

A decisão saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (29).

O procurador recebeu 32,65% dos votos, contra 27,89% de Rodrigo Curti e 20,4% de Cosmo Lima.

Após o resultado, a lista foi encaminhada para o chefe do executivo fazer a sua escolha. A votação ocorreu na última sexta-feira (26), na sede do MP, em Rio Branco. 79 membros do órgão participaram do processo. Foi registrada apenas uma abstenção.

A posse deve acontecer em janeiro de 2022, quando a promotora Kátia Rejane deixará o cargo.

Quem é Danilo Lovisaro do Nascimento?

É procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, 2º titular da Procuradoria de Justiça Criminal, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e membro titular do Conselho Superior do MPAC.

Ingressou no MPAC em 1998, assumindo como promotor de Justiça em Brasileia. Exerceu a titularidade nas Promotorias do Tribunal do Júri, Promotoria Especializada do Controle Externo da Atividade Policial, 8ª Promotoria de Justiça Criminal e Promotoria Especializada de Combate à Evasão Fiscal.

Foi promotor-corregedor e assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça. Diretor da Fundação-Escola do MPAC e presidente do Colégio Nacional de Diretores de Escolas (CDEMP).

Formado em direito pela Universidade Braz Cubas. Possui cursos de especialização lato sensu em direito constitucional, direito tributário, direito penal e direito processual penal. Mestre em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e doutor em direito pela Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Também é professor efetivo da Universidade Federal do Acre (Ufac) desde 1994.