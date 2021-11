Equipe abre o jogo sobre o motivo da queda de Lima Duarte

O ator Lima Duarte assustou os fãs ao surgir com o rosto machucado e os olhos roxos em suas redes sociais, nessa quinta-feira (5/11). Com a repercussão do caso, a assessoria do artista se pronunciou.

Em publicação nas redes sociais, a equipe contou que Lima tropeçou e caiu em sua chácara, no interior de São Paulo. “Olá pessoal! O Lima tropeçou e levou um tombo em sua chácara, no interior de São Paulo. Por precaução, fez todos os exames recomendados”, informaram. A equipe ainda contou que ele se manteve firme e não precisou ficar internado após os resultados dos exames. “Ele já está bem e não precisou ficar hospitalizado… Continua ‘duro na queda’! Agradecemos a atenção e preocupação de todos”, tranquilizaram.