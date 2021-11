Ex-apresentadora da Band sofre ataques de ódio por parecer com Marília Mendonça

Reprodução/Instagram

Samara Kalil foi parar em diversas páginas de fofocas no Instagram após posar para fotos com Maiara e Maraisa nos bastidores do show que as irmãs fizeram em Presidente Prudente (SP) na noite de sábado (20). O que era para ser apenas uma demonstração de carinho se transformou numa enorme dor de cabeça: ela passou a sofrer ataques de ódio pelo simples fato de se parecer com Marília Mendonça (1995-2021) e começou a ser chamada de oportunista.

Os comentários nas publicações são pesados e Samara, que já foi apresentadora da afiliada da Band no interior de São Paulo, conquistou uma fama muito maior do que a dos tempos em que comandava o programa Band Mulher. Em menos de 24 horas ela saltou de 13 mil para 36,4 mil seguidores no Instagram.

“Estou assustada com tudo o que está acontecendo”, disse Samara à coluna. “Os sites de fofoca estão distorcendo as coisas”, completou ela.

Muitas páginas disseram que as cantoras desceram do palco somente para ver Samara de perto, por conta de sua semelhança, e também informaram que elas choraram ao ver a jornalista na plateia. Por conta disso, muitos desavisados começaram a atacá-la, dizendo que ela se caracterizou como Marília Mendonça para tirar proveito da situação e ser notada por Maiara e Maraisa.

“Tem seis anos da minha vida que isso acontece diariamente, que as pesosas falam da minha semelhança com a Marília. Sempre admirei ela como artista, pela mulher que ela é. Ela me inspirou muito também. Fui ao show como sempre fui em todos, eu sou muito inserida no meio sertanejo aqui na minha região, no interior paulista, por conta da minha profissão, sou jornalista e sempre entrevistei os artistas nos camarins. Já tive oportunidade de entrevistar a Marília, inclusive. Entrei no camarim para dar um abraço nas meninas, é nítida a minha emoção no vídeo, porque aquele momento foi muito importante para mim”, explicou Samara à coluna.

“Distorceram as coisas, falaram que [Maiara e Maraisa] pararam o show pra falar comigo e não foi nada disso que aconteceu. Foi um momento muito emocionante. Respeito a memória da Marília, família e amigos. Eu sou assim, não tenho o que fazer. Não me vesti de Marília Mendonça, não forcei nada. Fui de mim mesma. E é uma coincidência da vida”, concluiu.

Samara trabalhou na TV Band Paulista até maio de 2019, e hoje atua como empreendedora e digital influencer em sua cidade, onde sempre fez diversas campanhas para as empresas e comércio local.

Confira as publicações de Samara Kalil sobre seu encontro com Maiara e Maraisa e também um vídeo de uma entrevista que ela realizou com Marília Mendonça em 2018: