Gêmea siamesa lamenta ‘segurar vela’ para a irmã com o namorado

Uma gêmea siamesa lamentou o fato de “segurar vela” para a irmã e o namorado e sempre estragar as fotos românticas do casal.

Lupita compartilhou fotos e, em um vídeo, explica que muitas vezes não percebe que a irmã, Carmen, e o seu namorado estão tirando fotos. Nas imagens, a identidade do rapaz foi protegida e o rosto, escondido com uma foto da própria Lupita.

Elas são gêmeas onfalópagas, que representam 10% de todos os gêmeos siameses. Isso significa que cada uma delas tem um coração, um par de braços, um par de pulmões e um estômago.

As siamesas e o namorado de Carmen Foto: Reprodução

As siamesas, entretanto, compartilham algumas costelas, um fígado, seu sistema circulatório e seus sistemas digestivo e reprodutivo. Elas também dividem duas pernas.

As gêmeas de 21 anos, que moram nos EUA, acumulam 1,5 milhão de seguidores no Tiktok e frequentemente se tornam virais por falarem sobre suas vidas.

Elas também apareceram em um documentário do Channel 4 no início deste ano, onde inspiraram milhares de pessoas com sua história.

Lupita descreveu como é sempre ter que aparecer nas fotos de casal com a irmã:

“Isso sou eu estragando todas as fotos de Carmen e de seu namorado.”